Неймар привился от коронавируса

Нападающий «ПСЖ» Неймар сделал прививку от COVID-19. Бразилец выложил видео процесса вакцинации в свой "инстаграм".
«После длительного ожидания подошла моя очередь. Какое счастье! Я надеюсь, что всё вернется в норму как можно скорее и что не только моя страна — Бразилия, но и весь мир сможет быть вакцинирован», — подписал публикацию футболист.
Ранее сообщалось, что одноклубник Неймара Килиан Мбаппе может стать послом кампании по вакцинации от коронавируса во Франции.
8 мая Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. Бразилец перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 16 матчах чемпионата Франции, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
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