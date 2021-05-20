Родственники Месси уговаривают футболиста перейти в «ПСЖ»

Близкие родственники аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси активно проводят переговоры с футболистом по поводу перехода в «ПСЖ», сообщает Le Parisen.
По информации источника, аргентинец обсуждает варианты будущего продолжения карьеры со своей семьёй, в том числе с отцом и одним из братьев. Они настаивают на переходе во французский клуб. Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо пристально следит за ситуацией с контрактом Месси. Ведь нападающий понимает, что не сможет в будущем получить высокую зарплату в испанском клубе, так как каталонцы находятся в затруднительном финансовом положении.
Аргентинский форвард намерен отыграть ещё два сезона на высоком уровне, до лета 2023 года, прежде чем, вероятно, переехать в Соединённые Штаты, чтобы сыграть в MLS. Последние два года Месси планирует провести в Европе: в Испании или во Франции.
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