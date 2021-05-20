Черчесов рассказал о состоянии Баринова и Мухина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии нескольких футболистов национальной команды, которая сегодня начала подготовку к чемпионату Европы — 2020.

«Память у меня неплохая, раз вы просите сравнить ощущения с подготовкой к ЧМ-2018 года, но сегодня начинается новый сбор, это абсолютно другая история, поэтому и ощущения другие. Сегодня делал коррективы, хотя тренировка восстановительная? Она полувосстановительная и полуигровая, другое дело, что я с первой секунды сказал, что играем с ручным тормозом, — надрываться не надо. А вот мыслить нужно быстро и правильно принимать решения. Мозги надо настраивать правильно, поэтому подсказывали, и в квадрате и в игре нужно соображать быстро.

Караваеву я пожелал здоровья, хорошего сбора и поздравил с чемпионством. Так-то я ему смс писал, но увидел в первый раз. Общался с Кудряшовым, Миранчуку и Головину желал удачи до их игры. Пока их на сборе нет, поэтому ещё не общались. А Кудряшов здесь, но тренировался чуть меньше — он только 18-го играл, сезон был тяжёлый.

По Баринову и Мухину: после финала Кубка, где были повреждения, мы разговаривали, клуб не планировал их использовать после. Ну и мы просили, чтобы их отдали нам, — несколько дней до сбора они работали с нашими врачами. Сегодня они тренировались, провели полную тренировку — никаких проблем нет», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.