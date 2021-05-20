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Сафонов прокомментировал возможный трансфер в «Брайтон»

Сафонов прокомментировал возможный трансфер в «Брайтон»
Андрей Панков
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Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны клуба английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион».

«Что касается информации об интересе «Брайтона», то Англия — безусловно интересно, но лично ко мне никто не подходил и ничего не говорил. Не могу с точностью утверждать, что данная информация правдива. Бумаги в клуб? Я не спрашивал, в этот момент мне это неинтересно. На новостях всё и закончилось», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сафонов является воспитанником «Краснодара», а за главную команду «быков» выступает с 2017 года. Сообщалось, что английский клуб заинтересован в услугах 22-летнего футболиста и рассматривает его в качестве игрока, способного на долгое время закрыть позицию голкипера. «Чайки» следят за Матвеем около года, однако их смущают недавняя травма и высокая трансферная стоимость россиянина.

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