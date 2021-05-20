Лондонский «Арсенал» определился с главной трансферной целью на ближайшее межсезонье

Лондонский «Арсенал» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Норвич Сити» Эмилиано Буэндию, сообщает Goal.com.



«Канониры» ещё не сделали официального предложения «Норвичу» по Буэндии, но именно он является основным кандидатом на усиление позиции плеймейкера. Сейчас первым выбором на эту роль является Мартин Эдегор, арендованный у мадридского «Реала» до конца сезона-2020/2021.



Главный тренер «Арсенала» Микель Артета надеется, что сможет сохранить норвежского полузащитника ещё как минимум на год, но будущее Эдегора пока остается неясным, особенно в свете возможной смены главного тренера в «Королевском клубе».



По информации источника, ещё одним футболистом, которого «Арсенал» рассматривает на эту позицию, является Набиль Фекир из «Бетиса», но к его кандидатуре «канониры» прибегнут лишь в том случае, если им не удастся договориться по Буэндии.



В нынешнем сезоне Чемпионшипа Эмилиано Буэндия провёл 39 матчей, забил 15 голов и сделал 16 результативных передач. Его контракт с «канарейками» действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в € 22 млн.

Новость по теме Главный тренер «Норвича» прокомментировал слух о возможном уходе одного из лидеров команды