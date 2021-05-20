Аарон Рэмси летом может вернуться в АПЛ

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Уэльса Аарон Рэмси в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.



По информации итальянского издания TuttoJuve, «Ливерпуль» изучает возможность возвращения Рэмси в английскую Премьер-лигу.



Как утверждает источник, руководители «старой синьоры» стремятся расстаться с 30-летним валлийцем уже ближайшим летом, и поэтому «Ювентус» может отпустить Аарона всего за € 11,6 млн.

В нынешнем сезоне Серии А Аарон Рэмси провёл 22 матча, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Рэмси перешел в «Ювентус» летом 2019 года на правах свободного агента из лондонского «Арсенала». Контракт 30-летнего полузащитника с туринским суперклубом действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 20 млн.