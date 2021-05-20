Черчесов: сборная России за один день удовлетворила всех спонсоров

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о проведении спонсорских мероприятий футболистами и штабом национальной команды.

«Как на команду влияет атмосфера большого турнира? Это третий большой турнир для российской сборной — у нас ничего не поменялось. Да, много новых футболистов, и, возможно, вы правы — сейчас довольно собранная атмосфера. Мы собрались в 10:00, поэтому собраны весь день. Провели десять спонсорских мероприятий, команда была разделена, удовлетворили всех спонсоров. Специально сделали всё сегодня, чтобы в последующие дни на это не отвлекаться. Теперь мы сконцентрированы на каждодневной работе», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей Евро-2020, в том числе Бельгия — Россия и Финляндия — Россия.