Тухель рассказал о состоянии Хаверца в преддверии решающих матчей сезона

Главный тренер «Челси» Томас Тухель выразил надежду, что полузащитник Кай Хаверц будет готов принять участие в заключительном матче АПЛ сезона-2020/2021 с «Астон Виллой».



«Кай Хаверц, к сожалению, получил небольшую травму в финальном матче Кубка Англии с «Лестер Сити» (0:1). У него были небольшие боли в подколенном сухожилии. Надеюсь, в ближайшее воскресенье он вернётся в состав и поможет нам в матче с «Астон Виллы». Пока мы не уверены, что это точно случится», — приводит слова немецкого специалиста Goal.com.



Матч 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Астон Вилла» — «Челси» состоится в воскресенье, 23 мая. Начало встречи — в 18:00 мск.



В нынешнем сезоне Кай Хаверц провёл 26 матчей в чемпионате Англии, забил четыре гола и стал автором трёх голевых передач. «Челси» в 37 матчах набрал 67 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.



29 мая синие сыграют в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».