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Форвард «Барселоны» Гризманн может заменить Роналду в «Ювентусе»

Форвард «Барселоны» Гризманн может заменить Роналду в «Ювентусе»
Артур Иванов
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Несмотря на финансовые трудности, «Барселона» этим летом постарается существенно встряхнуть свой состав. Нападающий Антуан Гризманн — главный кандидат на уход из каталонского клуба, сообщает Sport.es.

По информации источника, в подписании Гризманна заинтересован «Ювентус». Они рассматривают форварда в качестве замены Криштиану Роналду, который, вероятно, покинет клуб летом. Основная проблема в проведении сделки заключается в том, что итальянская команда также находится в сложной экономической ситуации. Из-за этого вариант трансфера кажется невозможным, поэтому каталонский клуб считает более реалистичным отдать Гризманна в аренду «Юве» с последующим выкупом.

«Барселона» считает, что потеря французского форварда не сильно скажется на клубе, учитывая вероятные подписания Серхио Агуэро из «Манчестер Сити» и Мемфиса Депая из «Лиона».

В нынешнем сезоне 30-летний француз провёл 35 матчей в Примере, забил 12 голов (один — с пенальти) и отдал семь результативных передач.

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