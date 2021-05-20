Токайское вино, варёный рис и другие блюда 37-го тура АПЛ

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 37-й тур АПЛ. «Челси» всё-таки победил «Лестер», Вернер — гений пенальти, «Арсенал» выигрывает, когда уже ничего не нужно, Сака учится симулировать, «Тоттенхэму» срочно нужен тренер, но кто нужен «Манчестер Юнайтед»? А «Манчестер Сити» не хочет играть.

Подкаст «Хаит и Телингатер. Обзор АПЛ» теперь доступен на мультиплатформенном стриминговом сервисе "СберЗвук". Скачивайте приложение, слушайте подкаст в фоновом режиме и добавляйте в любимые.



Доступ к АПЛ, MLS и другому футбольному контенту, онлайн и в записи, в отличном качестве, на трёх устройствах, с лучшими комментаторами или интершумом. Кирилл разбирает последние новости топ-лиг на своём канале. Гриша делится инсайдами, цифрами и новостями в своём телеграм-канале.

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В этом выпуске:

00:00 – Привет, Йокушлу!

01:29 – «Челси»: Рюдигер – монстр, а Пулишич – нет

20:43 – «Ливерпуль»: Кирилла не убедила победа со счётом 3:0

35:11 – «МЮ»: ФернандЕЕЕЕЕш!

52:21 – «Сити»: в каком тонусе команда подойдёт к финалу ЛЧ?

59:30 – «Тоттенхэм»: вот теперь Кейн обозначил желание уйти

1:11:24 – «Арсенал»: Гриша разочарован Сакой

1:21:32 – Крайний тайм-код