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Медики молодёжной команды «Зенита» спасли жизнь подростку, которого сбила машина

Медики молодёжной команды «Зенита» спасли жизнь подростку, которого сбила машина
Максим Хрущ
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Врач Юрий Васин и массажист Дмитрий Неклюдов, входящие в медицинский штаб молодёжной команды «Зенита», спасли жизнь подростку, которого сбила машина. Во время выезда на матч с «Сочи» на глазах у медиков сине-бело-голубых таксист сбил мальчика, который ехал на самокате. Представители «Зенита» оперативно отреагировали на инцидент.

«Во время выезда на матч «Зенита»-м против молодёжки сочинцев на глазах у Васина и Неклюдова таксист сбил мальчика на самокате.

Врач и массажист мгновенно вызвали скорую и в течение 25 минут оказывали подростку, получившему открытый перелом ноги, первую помощь, медицинскую и психологическую. Благодаря их действиям удалось избежать большой кровопотери до прибытия бригады врачей, которая забрала мальчика в больницу. Его жизни ничто не угрожает.

Футбольный клуб «Зенит» желает скорейшего выздоровления пострадавшему и благодарит Юрия Васина и Дмитрия Неклюдова за неравнодушие и готовность помочь!» — написала пресс-служба сине-бело-голубых.

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