Полузащитник ЦСКА Тикнизян в январе стал отцом, но игрок и клуб скрывали это четыре месяца

20 января 2021 года полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян впервые стал отцом. Футболист и клуб держали это в секрете и лишь сейчас, спустя четыре месяца, решили рассказать об отцовстве 22-летнего игрока.

«В январе в семье Наира Тикнизяна случилось радостное событие, которое он просил нас не разглашать, но сегодня, когда его сыну исполнилось четыре месяца, решил прервать молчание.

Поздравляем Тикнизяна и его спутницу жизни Кристину с прибавлением в семье, желаем Эмилиану и его родителям здоровья и счастья!» — написала пресс-служба ЦСКА в «Инстаграме».

Тикнизян является воспитанником академии ЦСКА. В нынешнем сезоне он сыграл 34 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт Тикнизяна рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,5 млн.