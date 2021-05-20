Полузащитник ЦСКА Тикнизян в январе стал отцом, но игрок и клуб скрывали это четыре месяца

20 января 2021 года полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян впервые стал отцом. Футболист и клуб держали это в секрете и лишь сейчас, спустя четыре месяца, решили рассказать об отцовстве 22-летнего игрока.
«В январе в семье Наира Тикнизяна случилось радостное событие, которое он просил нас не разглашать, но сегодня, когда его сыну исполнилось четыре месяца, решил прервать молчание.
Поздравляем Тикнизяна и его спутницу жизни Кристину с прибавлением в семье, желаем Эмилиану и его родителям здоровья и счастья!» — написала пресс-служба ЦСКА в «Инстаграме».
Тикнизян является воспитанником академии ЦСКА. В нынешнем сезоне он сыграл 34 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт Тикнизяна рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,5 млн.
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