Украинский тренер прокомментировал своё пожизненное отстранение

Бывший главный тренер украинского клуба «Сумы» Александр Севидов прокомментировал своё пожизненное отстранение от футбола за организацию договорных матчей.



«Комментировать, собственно говоря, нечего. Конечно, я буду обращаться в Спортивный суд Лозанны, чтобы отменить это решение. Решение, которое ни на что не натянешь. Есть понимание, как мне действовать дальше. Нарушены все регламентные нормы. Беспредел, иначе это решение не назовёшь.



Не хочу оправдываться, но пусть наберутся смелости и прямо скажут и покажут хоть один матч, в котором был замешан Севидов. Это жёсткое решение, несправедливое, ведь нет никаких доказательств, всё только на догадках и слухах «там услышали», «там сказали». Не могу понять, первое решение было отстранить на пять лет. Три года длилась апелляция, ничего не смогли доказать. И вот сейчас такое решение. Конечно, будем разбираться и однозначно подавать в CAS», — приводит слова Севидова meta-ratings.

Новость по теме Украинского тренера пожизненно отстранили от футбола за организацию договорных матчей