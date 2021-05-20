Лондонский «Арсенал» может расстаться с ещё одним воспитанником

Полузащитник лондонского «Арсенала» Джозеф Уиллок, выступающий во второй половине сезона на правах аренды за «Ньюкасл Юнайтед», может покинуть «канониров» на постоянной основе.



По информации The Telegraph, «сороки» уверены, что игрок согласен остаться на севере Англии на постоянной основе, и сделают предложение о выкупе 21-летнего англичанина в ближайшее время. «Арсенал» не против продажи Уиллока — вырученные средства они планируют пустить на покупку полузащитника мадридского «Реала» Мартина Эдегора, находящегося у «канониров» в аренде.



Как сообщает источник, сумма трансфера Уиллока оценивается примерно в € 25 млн, однако, учитывая успешную игру полузащитника во второй половине нынешнего сезона, она может быть увеличена. Полузащитник является воспитанником академии «Арсенала»



В АПЛ сезона-2020/2021 Джозеф Уиллок провёл в составе «Ньюкасл Юнайтед» 13 матчей и стал автором семи забитых мячей. Портал Transfermarkt оценивает его в € 16 млн.

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