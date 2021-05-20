Дженнаро Гаттузо летом может возглавить «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм Хотспур» продолжает поиски главного тренера.



Как сообщает CalcioNapoli24 со ссылкой на журналиста Rai Sport Чиро Венерато, «шпор» может возглавить главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо. Руководство лондонцев включило 43-летнего итальянского специалиста в список основных кандидатов на вакантную должность.



По информации источника, президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви в последнее время просмотрел много матчей «Наполи», пристально наблюдая за работой Гаттузо. Босс «шпор» был впечатлён качеством игры неаполитанцев и увидел интересные тренерские задумки. Особенно его впечатлили матчи «Наполи» с «Миланом» и «Ромой».



Контракт Дженнаро Гаттузо с «Наполи» истекает в конце сезона и почти наверняка не будет продлён. Итальянские СМИ сообщают о его конфликте с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.

19 апреля с поста главного тренера «Тоттенхэма» был уволен Жозе Моуринью. До конца сезона командой руководит Райан Мэйсон, работавший в академии «шпор».