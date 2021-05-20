Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дженнаро Гаттузо летом может возглавить «Тоттенхэм»

Дженнаро Гаттузо летом может возглавить «Тоттенхэм»
Никита Сербаков
Комментарии

«Тоттенхэм Хотспур» продолжает поиски главного тренера.

Как сообщает CalcioNapoli24 со ссылкой на журналиста Rai Sport Чиро Венерато, «шпор» может возглавить главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо. Руководство лондонцев включило 43-летнего итальянского специалиста в список основных кандидатов на вакантную должность.

По информации источника, президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви в последнее время просмотрел много матчей «Наполи», пристально наблюдая за работой Гаттузо. Босс «шпор» был впечатлён качеством игры неаполитанцев и увидел интересные тренерские задумки. Особенно его впечатлили матчи «Наполи» с «Миланом» и «Ромой».

Контракт Дженнаро Гаттузо с «Наполи» истекает в конце сезона и почти наверняка не будет продлён. Итальянские СМИ сообщают о его конфликте с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.

19 апреля с поста главного тренера «Тоттенхэма» был уволен Жозе Моуринью. До конца сезона командой руководит Райан Мэйсон, работавший в академии «шпор».

Новость по теме
Массимилиано Аллегри отказал «Тоттенхэму». Он ждёт возможности возглавить «Реал»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021