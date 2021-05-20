Колумбию лишили права на проведение Кубка Америки — 2021. Турнир пройдёт в Аргентине

Колумбия лишена права на проведение матчей Кубка Америки — 2021. Таким образом, турнир целиком пройдёт в Аргентине, информирует Marca.
Причиной такого решения Южноамериканской конфедерации футбола стал отчёт Госдепартамента США, в котором из-за политических беспорядков и негативной эпидемиологической картины была поставлена под сомнение безопасность путешествий в Колумбию.
Кубок Америки 2020 года — 47-й розыгрыш главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских команд, организуемого КОНМЕБОЛ, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в Аргентине и Колумбии, но был перенесён на 2021 год.
В турнире участвуют 12 сборных, которые разбиты на две группы.
Группа Север: Колумбия, Бразилия, Катар, Венесуэла, Эквадор, Перу.
Группа Юг: Аргентина, Австралия, Боливия, Уругвай, Чили, Парагвай.
Действующим победителем Кубка Америки является сборная Бразилии.
- 20 мая 2021
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