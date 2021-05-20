Джикия шутил с Соболевым, Дзюба обнимал Захаряна. Фото с тренировки сборной России

Сегодня, 20 мая, сборная России на базе в подмосковном Новогорске начала подготовку к Евро-2020. Участие в первой тренировке приняли все игроки за исключением футболистов, выступающих за границей.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии нескольких футболистов национальной команды.



«Память у меня неплохая, раз вы просите сравнить ощущения с подготовкой к ЧМ-2018 года, но сегодня начинается новый сбор, это абсолютно другая история, поэтому и ощущения другие. Сегодня делал коррективы, хотя тренировка восстановительная? Она полувосстановительная и полуигровая, другое дело, что я с первой секунды сказал, что играем с ручным тормозом, — надрываться не надо. А вот мыслить нужно быстро и правильно принимать решения. Мозги надо настраивать правильно, поэтому подсказывали, и в квадрате, и в игре нужно соображать быстро. Караваеву я пожелал здоровья, хорошего сбора и поздравил с чемпионством. Так-то я ему смс писал, но увидел в первый раз. Общался с Кудряшовым, Миранчуку и Головину желал удачи до их игры. Пока их на сборе нет, поэтому ещё не общались. А Кудряшов здесь, но тренировался чуть меньше — он только 18-го играл, сезон был тяжёлый. По Баринову и Мухину: после финала Кубка, где были повреждения, мы разговаривали, клуб не планировал их использовать после. Ну и мы просили, чтобы их отдали нам, — несколько дней до сбора они работали с нашими врачами. Сегодня они тренировались, провели полную тренировку — никаких проблем нет».

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.