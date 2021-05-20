Хачериди намерен отсудить у брестского «Динамо» миллион долларов

Бывший защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди намерен отсудить у клуба миллион долларов, информирует meta-ratings.

«Динамо» не выплатило украинцу компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере одного миллиона долларов — именно эту сумму Хачериди и хочет отсудить у клуба.

Контракт сторон был рассчитан до конца 2021 года, но минувшей зимой клуб расторг соглашение с Евгением по причине смены руководства и сокращения бюджета.

Отмечается, что брестское «Динамо» закрыло долги по зарплате Хачериди, дабы получить лицензию на участие в белорусском чемпионате. Однако представители 33-летнего украинского защитника настаивают на выплате неустойки за досрочный разрыв контракта. Если клуб не выполнит эти условия, то футболист обратится в суд. Дело может дойти до подачи документов в CAS.