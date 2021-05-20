Сразу четыре топ-клуба Европы следят за вратарём «МЮ» Дином Хендерсоном

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон может покинуть манкунианцев в летнее трансферное окно.



Как сообщает Sky Sports, 24-летний англичанин хочет быть твёрдым игроком основы и не желает снова проходить через ротацию на протяжении всего сезона. Если «МЮ» снова сделает ставку на Давиде де Хеа, то Хендерсон будет просить трансфера.



По информации источника, в качестве претендентов на Дина Хендерсона называются «Челси», «Тоттенхэм Хотспур», «Милан» и дортмундская «Боруссия».



В «Манчестер Юнайтед» пока не решили, кто будет основным вратарём на будущий сезон, но в ближайшие две недели обсудят с Хендерсоном его будущее.



В нынешнем сезоне Дин Хендерсон провёл 12 матчей в английской Премьер-лиге и пропустил 11 мячей. Его контракт с манкунианцами действует до 30 июня 2025 года.