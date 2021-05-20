«Челси» и «Лестеру» грозят санкции за потасовку в концовке матча 37-го тура АПЛ

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила «Челси» и «Лестер Сити» в неспособности контролировать своих игроков во время матча 37-го тура АПЛ, прошедшего в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
«Челси» и «Лестер Сити» были обвинены в нарушении правила FA (E20.1) после окончания матча в английской Премьер-лиге во вторник, 18 мая 2021 года.
Утверждается, что оба клуба не смогли обеспечить, чтобы их игроки и/или официальные лица клуба вели себя организованно и/или воздерживались от провокационного поведения на 93-й минуте.
У «Челси» и «Лестер Сити» есть время до вторника, 25 мая 2021 года, чтобы предоставить свои ответы по поводу этого инцидента», — приводит официальное заявление FA Sky Sports.
В случае неудовлетворительных отчётов клубам грозят санкции со стороны Футбольной ассоциации Англии.
Конфликт произошёл на 93-й минуте матча 37-го тура: всё началось с грубой игры португальского защитника «Лестера» Рикарду. После чего немецкий игрок обороны «Челси» Антонио Рюдигер толкнул обидчика игрока своей команды. Потом завязалось дальнейшее развитие конфликта, участие в котором принял даже вратарь «аристократов» Эдуард Менди.
Видео конфликтной ситуации, произошедшей в концовке матча «Челси» — «Лестер»
«Челси» в 37 матчах набрал 67 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Лестер Сити» (66) — на пятом месте.
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