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Игроки «Милана» устроили барбекю в рамках подготовки к решающему матчу сезона

Игроки «Милана» устроили барбекю в рамках подготовки к решающему матчу сезона
Артур Иванов
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«Милан» решил устроить командное барбекю, готовясь к игре 38-го тура Серии А с «Аталантой». Матч состоится 23 мая, начало запланировано на 21:45 по московскому времени.

Только победа в предстоящем матче гарантирует «россонери» попадание в четвёрку лучших команд турнира и выход в Лигу чемпионов на следующий сезон. В случае любого другого результата, они рискуют, что «Наполи» и «Ювентус» опередят их.

Согласно информации источника, главный тренер Стефано Пиоли и директор Паоло Мальдини решили снять напряжение с игроков, устроив барбекю на тренировочной базе клуба. Команда вкусно поела и обсудила тактические решения на предстоящую встречу.

«Милан», набрав 76 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Аталанта» — 78 очков, занимает вторую строчку. Миланский «Интер» (88), занимающий первое место, досрочно стал победителем Серии А сезона-2020/2021.

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