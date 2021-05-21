Головин получил от L’Equipe пятёрку за финал Кубка Франции с «ПСЖ»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил от авторитетного французского издания L’Equipe пятёрку по десятибалльной шкале за финальный матч Кубка Франции с «Пари Сен-Жермен» (0:2).

«Головин мало влиял на игру «Монако» на протяжении всего матча, хотя его подачи со стандартов несли опасность воротам «ПСЖ», — резюмировала французская спортивная газета.

В финальном матче Кубка Франции «Монако» встречался с «Пари Сен-Жермен». Игра прошла на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась победой парижан со счётом 2:0. Александр Головин вышел на эту встречу в стартовом составе команды и провёл на поле все 90 минут.

«Пари Сен-Жермен» стал обладателем Кубка Франции. Этот трофей оказался 14-м для парижской команды (1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021).