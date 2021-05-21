Луческу: «Шахтёр» мог подписать Неймара, но Ахметов не захотел платить € 15 млн

Бывший главный тренер донецкого «Шахтёра» Мирча Луческу рассказал, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар в молодости мог перейти в стан «горняков», но президент украинского клуба Ринат Ахметов не захотел платить за одного игрока € 15 млн.

«Мы были готовы подписать Неймара в «Шахтёр», но Ахметова попросили заплатить 15 миллионов евро. Он сказал, что не хочет платить так много за одного игрока», — приводит слова Луческу журналист Эмануэль Рошу в своём «твиттере».

Напомним, в 2020 году Мирча Луческу возглавил принципиального соперника донецкого «Шахтёра» — киевское «Динамо». Во главе столичного клуба опытный румынский специалист уже завоевал золотые медали чемпионата Украины, а также победил в Кубке и Суперкубке страны.