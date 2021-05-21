Ракитич о результативности Месси: это похоже на видеоигру

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич высказался о результативности нападающего «Барселоны» Лионеля Месии.

«Я смотрю на Месси, который провел девять сезонов подряд, забив не менее 30 голов, и это похоже на видеоигру. Если вы сделаете это на Playstation, они скажут вам, что вы вы знаете все хитрости. Вы просто должны наслаждаться этим каждый день. Я горжусь тем, что провёл с ним так много лет, боролся за множество титулов и выиграл с ним так много трофеев. Это было очень необычно делить раздевалку со столькими великими игроками «Барселоны». Я надеюсь, что Месси останется в «Барселоне». Я считаю, что как болельщики мы можем сказать, что лучшее для нас — это то, что он остается в стане сине-гранатовых. Как друг и бывший товарищ по команде, я желаю всего наилучшего для него и его семьи, и чтобы он сам решал, что он считает лучшим для себя», — приводит слова Ракитича Goal.

Напомним, Ракитич выступал за «Барселону» в период с 2014 по 2020 год. В составе сине-гранатовых Иван по четыре раза выигрывал испанскую Примеру и Кубок Испании, два раза поднимал над головой Суперкубок страны, а также по одному разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира.