Касильяс оценил работу Зидана в «Реале»

Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс оценил работу Зинедина Зидана на посту главного тренера «Реала».
«Зидана нельзя ни за что критиковать. То, чего он добился, невероятно и доступно лишь немногим или даже только одному человеку», — приводит слова Касильяса Marca.
Ранее сообщалось, что Зидан хочет уйти из «Реала», так как морально и физически устал от напряжения. Тренер хочет покинуть клуб вне зависимости от того, станут «сливочные» чемпионами Испании или нет. Француз возглавил «Реал» в 2019 году. Ранее он уже тренировал мадридский клуб с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Реал» три раза выиграл Лигу чемпионов и два раза стал чемпионом Испании.
Касильяс является 5-кратным чемпионом Испании, 3-кратным обладателем Лиги чемпионов, победителем чемпионата мира 2010 года и чемпионатов Европы 2008 и 2012 годов.
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