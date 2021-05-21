«Барселона» готовится подписать контракты с Агуэро и Депаем этим летом

«Барселона» готовится подписать контракты с нападающим «Лиона» Мемфисом Депаем и форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, «Барселона» может подписать контракты с нападающими до 2023 года.

Депай защищает цвета «Лиона» с 2017 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2020/21 Депай провёл 36 матчах в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач.

Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» из «Атлетико» в 2011 году за € 40 млн. Соглашение форварда с клубом рассчитано до лета 2021 года. За свою карьеру в Англии аргентинец выиграл пять чемпионатов Англии, Кубок Англии, шесть Кубков лиги, а также три Суперкубка Англии. В нынешнем сезоне АПЛ он провел 11 матчей, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.