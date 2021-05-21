Лучший бомбардир «Кубани» перешёл в «Факел»

Воронежский «Факел» на официальном сайте объявил о переходе в команду нападающего «Кубани» Ильи Грузнова. Так как у игрока летом истекает контракт, футболист переходит в воронежский клуб на правах свободного агента.
24-летний форвард в сезоне-2020/21 провёл 24 матча за «Кубань» во всех турнирах, забив 11 голов и отдав пять результативных передач. Вместе с Алексеем Шульгиным он был лучшим бомбардиром «Кубани» в сезоне. Ранее Грузнов выступал за молодёжную команду «Факела».
В прошедшем сезоне воронежский клуб набрал 64 очка и занял девятое место в Футбольной национальной лиге. В составе «Факела» лучшим бомбардиром стал Андрей Разборов, забивший 12 голов.
Ранее «Факел» заключил контракт с полузащитником «Волгаря» Андреем Менделем, игрок присоединится к клубу в межсезонье.
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