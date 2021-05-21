Клуб MLS «Цинциннати» нацелился на Кьеллини

Клуб «Цинциннати», выступающий в американской лиге MLS хочет подписать защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, если футболист не продлит с «Юве» истекающий в июне контракт, представители «Цинциннати» попытаются убедить игрока перейти к ним в команду.
36-летний Кьеллини провёл в нынешнем сезоне Серии А 16 матчей, сделал одну результативную передачу и получил четыре жёлтые карточки. Итальянец выступает за «Ювентус» с 2005 года. Также он играл за «Фиорентину» и «Ливорно».
В текущем сезоне после 37 туров «Ювентус» с 75 очками занимает пятое место в таблице, находясь в 1 очке от зоны Лиги чемпионов. В стартовавшем сезоне MLS у «Цинциннати» одна ничья и три поражения.
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