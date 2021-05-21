Пражская «Славия» победила в Кубке Чехии

Пражская «Славия» стала победителем Кубка Чехии сезона 2020/21. В финальном матче турнира «Славия» с минимальным счетом обыграла «Викторию» из Пльзени со счётом 1:0.

«Славия», которая в сезоне-2020/21 также стала чемпионом Чехии, завоевала Кубок Чехии в шестой раз в истории. Чаще трофей завоевывала лишь пражская «Спарта» — семь раз.

«Славия» завоевала чемпионство страны в третий раз подряд. Всего в истории клуб в седьмой раз выиграл чемпионат страны (1996, 2008, 2009, 2017, 2019, 2020, 2021). 13 раз клуб побеждал в первенстве Чехословакии. Рекордсменом по титулам в Чехии является «Спарта» (1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2010, 2014).

В нынешнем сезоне Лиги Европы «Славия» дошла до четвертьфинала, уступив лондонскому «Арсеналу» по итогам двух встреч со счётом 1:1 и 0:4.