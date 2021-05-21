Скончался судья финала чемпионата мира-1994 Шандор Пуль

На 66-м году жизни скончался венгерский арбитр Шандор Пуль, работавший на финальном матче чемпионата мира 1994 года по футболу между сборными Бразилии и Италии. Об этом сообщает пресс-служба Венгерской футбольной федерации.
«Шандор Пуль умер. Всемирно известному судье, венгерскому специалисту, проводившему финал чемпионата мира 1994 года и финал Лиги чемпионов 1997 года, было 65 лет», – говорится в заявлении.
Пуль три раза подряд признавался арбитром года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Последние годы Пуль являлся заместителем председателя судейского комитета Венгерской футбольной федерации.
Финал чемпионата мира 1994 года прошел на стадионе «Роуз Боул» (штат Калифорния, США). Победу одержала сборная Бразилии в серии пенальти со счетом 3:2 (основное и дополнительное время – 0:0).
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