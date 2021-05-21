«Фенербахче» может подписать 35-летнего Лукаса Билью

Турецкий «Фенербахче» заинтересован в услугах 35-летнего аргентинского полузащитника Лукаса Бильи. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, «Фенербахче» планирует предложить аргентинцу контракт до 2023 года.
Осенью 2020 года Лука Билья перешёл в стан дебютанта турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк», контракт рассчитан до 2022 года. По итогам нынешнего сезона клуб с 60 очками занял восьмое место в чемпионате Турции. Билья принял участие в 35 матчах лиги (34 в основе), забил три гола, отдал две результативные передачи и получил семь жёлтых карточек.
Ранее Билья выступал за итальянские «Милан» и «Лацио», бельгийский «Андерлехт», а также за аргентинские «Индепендьенте» и «Архентинос Хуниорс». Футболист вызывался в состав аргентинской сборной с 2011 по 2018 год.
- 21 мая 2021
-
08:52
-
08:40
-
08:05
-
07:19
-
07:01
-
06:19
-
02:45
-
02:28
-
02:06
-
01:44
-
01:25
-
00:51
-
00:36
-
00:23
-
00:13
-
00:07
-
00:01
- 20 мая 2021
-
23:49
-
23:46
-
23:42
-
23:18
-
23:18
-
23:00
-
22:56
-
22:51
-
22:49
-
22:33
-
22:23
-
22:20
-
22:20
-
22:08
-
22:04
-
21:44
-
21:22
-
21:22