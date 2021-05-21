«Фенербахче» может подписать 35-летнего Лукаса Билью

Турецкий «Фенербахче» заинтересован в услугах 35-летнего аргентинского полузащитника Лукаса Бильи. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «Фенербахче» планирует предложить аргентинцу контракт до 2023 года.

Осенью 2020 года Лука Билья перешёл в стан дебютанта турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк», контракт рассчитан до 2022 года. По итогам нынешнего сезона клуб с 60 очками занял восьмое место в чемпионате Турции. Билья принял участие в 35 матчах лиги (34 в основе), забил три гола, отдал две результативные передачи и получил семь жёлтых карточек.

Ранее Билья выступал за итальянские «Милан» и «Лацио», бельгийский «Андерлехт», а также за аргентинские «Индепендьенте» и «Архентинос Хуниорс». Футболист вызывался в состав аргентинской сборной с 2011 по 2018 год.