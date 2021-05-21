Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдинсон Кавани: с гордостью ношу футболку «Манчестер Юнайтед»

Эдинсон Кавани: с гордостью ношу футболку «Манчестер Юнайтед»
Никита Сербаков
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани в преддверии финала Лиги Европы рассказал о своём первом сезоне на Туманном Альбионе.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Думаю, я в неплохой форме. Всегда есть что-то, над чем ещё стоит поработать, какой-то аспект, в котором можно прибавить и ещё сильнее помочь команде.

Я очень рад быть частью «Манчестер Юнайтед». Я ношу эту футболку с гордостью. Как я упоминал ранее, я из настоящих футбольных работяг, поэтому я собираюсь показывать свою лучшую игру до последней минуты каждого матча. Я делаю всё ради того, чтобы мы все вместе насладились счастливыми мгновениями», – приводи слова 34-летнего уругвайца официальный сайт манкунианцев.

Видео потрясающего гола Эдинсона Кавани в матче с «Фулхэмом»

В нынешнем сезоне АПЛ Эдинсон Кавани провёл 26 матчей, забил 10 голов и тдал 3 результативные передачи. Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре прошлого года на правах свободного агента из «Пари Сен-Жермен», за который выступал на протяжении семи лет. До этого он играл за «Наполи», «Палермо» и родной «Данубио».

«МЮ» набрал в 37 матчах 71 очко и гарантировал себе второе место в АПЛ по итогам сезона-2020/2021. В среду, 26 мая, «Манчестер Юнайтед» встретится с «Вильярреалом» в финале Лиги Европы.

Новость по теме
Эдинсон Кавани — на вопрос о возможном трансфере: спросите «Бока Хуниорс»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021