Эдинсон Кавани: с гордостью ношу футболку «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани в преддверии финала Лиги Европы рассказал о своём первом сезоне на Туманном Альбионе.
«Сейчас я чувствую себя хорошо. Думаю, я в неплохой форме. Всегда есть что-то, над чем ещё стоит поработать, какой-то аспект, в котором можно прибавить и ещё сильнее помочь команде.
Я очень рад быть частью «Манчестер Юнайтед». Я ношу эту футболку с гордостью. Как я упоминал ранее, я из настоящих футбольных работяг, поэтому я собираюсь показывать свою лучшую игру до последней минуты каждого матча. Я делаю всё ради того, чтобы мы все вместе насладились счастливыми мгновениями», – приводи слова 34-летнего уругвайца официальный сайт манкунианцев.
Видео потрясающего гола Эдинсона Кавани в матче с «Фулхэмом»
В нынешнем сезоне АПЛ Эдинсон Кавани провёл 26 матчей, забил 10 голов и тдал 3 результативные передачи. Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре прошлого года на правах свободного агента из «Пари Сен-Жермен», за который выступал на протяжении семи лет. До этого он играл за «Наполи», «Палермо» и родной «Данубио».
«МЮ» набрал в 37 матчах 71 очко и гарантировал себе второе место в АПЛ по итогам сезона-2020/2021. В среду, 26 мая, «Манчестер Юнайтед» встретится с «Вильярреалом» в финале Лиги Европы.
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