«Арсенал» подписал юного Лео Мессо

Лондонский «Арсенал» заполучил в свою академию футболиста с ярким именем.



Как сообщает Marca, «канониры» договорились с 10-летним кенийским игроком Лео Мессо. Новость о переходе привлекла внимание болельщиков из-за созвучия имён юного спортсмена и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, которого часто также зовут Лео.

За тур до конца сезона «Арсенал», набрав 58 очков, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая на 1 очко от зоны еврокубков, которую замыкает «Тоттенхэм Хотспур». В заключительном, 38-м туре, «канониры» встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне 23 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

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Видеообзор победы «Арсенала» над «Кристал Пэлас»: