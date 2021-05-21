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ЦСКА проведёт летние сборы в Австрии

ЦСКА проведёт летние сборы в Австрии
Сергей Сорокин
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Основная команда ЦСКА после матча с московским «Динамо» ушла в месячный отпуск. На 16 июня у команды запланирован вылет в Австрию, сообщает пресс-служба красно-синих. Армейцы проведут два сбора в Бад-Тацмансдорфе, где уже базировались в 2018 году. Перед этим 14-15 июня игроки пройдут медосмотр в Москве.

ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002.

Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит», который выступит в групповом этапе Лиги чемпионов. В квалификации Лиги чемпионов сыграет «Спартак», занявший второе место, а «Локомотив» попробует свои силы в Лиге Европы благодаря победе в Кубке России. «Рубин» и «Сочи» попали в квалификационные раунды Лиги конференций.

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