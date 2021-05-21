ЦСКА проведёт летние сборы в Австрии

Основная команда ЦСКА после матча с московским «Динамо» ушла в месячный отпуск. На 16 июня у команды запланирован вылет в Австрию, сообщает пресс-служба красно-синих. Армейцы проведут два сбора в Бад-Тацмансдорфе, где уже базировались в 2018 году. Перед этим 14-15 июня игроки пройдут медосмотр в Москве.
ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002.
Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит», который выступит в групповом этапе Лиги чемпионов. В квалификации Лиги чемпионов сыграет «Спартак», занявший второе место, а «Локомотив» попробует свои силы в Лиге Европы благодаря победе в Кубке России. «Рубин» и «Сочи» попали в квалификационные раунды Лиги конференций.
- 21 мая 2021
-
10:43
-
10:34
-
10:21
-
10:20
-
10:19
-
10:03
-
09:59
-
09:41
-
09:39
-
09:39
-
09:23
-
09:20
-
08:52
-
08:40
-
08:05
-
07:19
-
07:01
-
06:19
-
02:45
-
02:28
-
02:06
-
01:44
-
01:25
-
00:51
-
00:36
-
00:23
-
00:13
-
00:07
-
00:01
- 20 мая 2021
-
23:49
-
23:46
-
23:42
-
23:18
-
23:18
-
23:00