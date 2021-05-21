Адама Траоре подпишет новый контракт с «Вулверхэмптоном»

Нападающий «Вулверхэмптон Уондерерс» и сборной Испании Адама Траоре в ближайшее время продлит контракт с «волками».
По информации Goal.com, 25-летний футболист подпишет новое долгосрочное соглашение с «Вулвз», несмотря на интерес со стороны «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Барселоны», чьим воспитанником он и является. Нынешний контракт Траоре с «Уондерерс» действует до 30 июня 2023 года.
Как утверждает источник, Адама настаивает на включение в контракт договорённости, что при наличии достойного предложения со стороны топ-клуба боссы «Вулверхэмптона» не будут препятствовать его уходу. Это не будет формальным условием освобождения, которое редко встречается в Англии. Это больше похоже на джентльменское соглашение.
В нынешнем сезоне АПЛ Адама Траоре провёл 36 матчей, забил 2 гола и стал автором 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 35 млн.
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