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Хлусевич: сложный сезон. «Арсенал» справился с минимальной задачей – остался в РПЛ

Хлусевич: сложный сезон. «Арсенал» справился с минимальной задачей – остался в РПЛ
Сергей Сорокин
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Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич подвёл итоги розыгрыша Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

«Сложный сезон, была смена тренеров. Спасибо болельщикам за поддержку в такой тяжелой обстановке. С минимальной задачей мы справились – сохранили место в Премьер-Лиге. Уверен, что новый чемпионат будет другим, мы покажем совсем другой футбол, и результаты будут гораздо лучше.

«Арсенал» в минувшем чемпионате с выезда привез лишь одно очко. Мы не раз задавались таким вопросом, собирались всей командой, обсуждали. К примеру, с «Ростовом» игра была равная, мало что получалось и у них, и у нас. Но они забили пенальти, а мы нет. Так и сложилось в итоге. Очко могли взять. Когда отыгрываешься, психологически на следующий матч это влияет», — цитирует Хлусевича пресс-служба тульского «Арсенала».

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