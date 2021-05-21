Эдин Терзич заинтересовал сразу три команды АПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич привлёк внимание сразу трёх команд АПЛ.



По утверждению немецкого издания Bild, возможность назначения 38-летнего специалиста рассматривают «Тоттенхэм Хотспур», «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл Юнайтед». В феврале стало известно, что по окончании сезона новым главным тренером «шмелей» станет Марко Розе, руководящий сейчас мёнхенгладбахской «Боруссией».



Под руководством Терзича, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Боруссии Д» после увольнения Люсьена Фавра, «шмели» стали обладателями Кубка Германии. В Бундеслиге перед заключительным туром «Боруссия» занимает третье место, уже гарантировав себе попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон.

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