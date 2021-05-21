«Барселона» претендует на защитника Торреса, которым интересуется «Реал»

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес продолжает привлекать внимание европейских топ-клубов.
Как сообщает Mundo Deportivo, на 24-летнего футболиста претендует «Барселона». Отступные в контракте испанца составляют внушительные € 60 млн, и каталонцам будет трудно выплатить такую сумму в нынешних условиях, однако существует вероятность, что стороны смогут договориться о снижении стоимости.
Напомним, в услугах Торреса также заинтересован принципиальный соперник сине-гранатовых, мадридский «Реал». Сообщалось, что «сливочные» рассматривают Пау в качестве преемника своего капитана и лидера обороны Серхио Рамоса. Также, по информации СМИ, за игроком следят «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Торрес является воспитанником «Вильярреала» и выступает за основу клуба с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 32 матчах испанской Примеры.
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