«Краснодар» открыл первый филиал академии за пределами Краснодарского края и Адыгеи
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«Краснодар» на своём официальном сайте сообщил об открытии нового филиала клубной академии.
Филиал располагается в Нальчике. Это отделение академии стало 32-м для «быков» и первым за пределами Краснодарского края и Адыгеи. Заниматься в филиале смогут дети от 5 до 11 лет. Тренировки будут проходить бесплатно.
В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар», набрав 41 очко в 30 турах, финишировал на 10-м месте в турнирной таблице, отстав от зоны еврокубков на 12 очков. В концовке чемпионата «быки» сменили главного тренера — Мурад Мусаев был отправлен в отставку, а его место занял Виктор Гончаренко, уволенный из ЦСКА.
Видеообзор последнего матча «Краснодара» в сезоне-2020/2021, в котором команда победила «Ростов»:
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