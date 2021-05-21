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Жоржиньо Вейналдум хочет перейти в «Баварию». Стороны ведут переговоры

Жоржиньо Вейналдум хочет перейти в «Баварию». Стороны ведут переговоры
Михаил Рождественский
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Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум, у которого летом истекает действующий контракт, может продолжить карьеру в Германии.

Как сообщает журналист Sport1.de Флориан Плеттенберг в «Твиттере», с представителями футболиста связалась «Бавария». В настоящее время стороны ведут переговоры, и они проходят успешно. Сам Жоржиньо хотел бы перебраться в «Баварию».

Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В нынешнем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 37 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил два гола. Красные, набрав 66 очков в 37 турах, занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. В последнем туре команда сыграет с «Кристал Пэлас».

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Видео гола Вейналдума в ворота «Вест Хэма»:

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