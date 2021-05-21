Сборная России проводит тренировку в полном составе

Сборная России на своей базе в Новогорске продолжает подготовку к предстоящему чемпионату Европы по футболу — 2020.



В настоящее время национальная команда проводит тренировку. В общей группе занимаются все 27 футболистов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.



На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей Евро-2020, в том числе Бельгия — Россия и Финляндия — Россия.