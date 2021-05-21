Тэмми Абрахам заинтересовал «Лестер»

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам всё ближе к уходу из родного клуба.
По информации Daily Mail, 23-летним нападающим заинтересовался «Лестер Сити». «Дисы» стали уже третей командой АПЛ, желающих видеть Абрахама в своём составе. Интерес к нападающему уже проявляли «Вест Хэм Юнайтед», «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед.
Источник утверждает, что «Челси» готов продать Абрахама, если получит предложение в размере € 46 млн.
Тэмми Абрахам с приходом на пост главного тренера «Челси» Томаса Тухеля стал реже появляться на поле, чем это было при Фрэнке Лэмпарде. В нынешнем сезоне АПЛ Тэмми Абрахам провёл 22 матч, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу. В Лиге чемпионов нападающий в 5 матчах набрал 2 очка по системе «гол+пас» (1+1).
Тэмми Абрахам является воспитанником академии «Челси». Первый матч в первой команде синих он провёл в мае 2016 года. Трижды нападающий уезжал в аренды (в сезоне-2016/2017 в «Бристоль Сити»; в сезоне-2017/2018 в «Суонси Сити»; в сезоне-2018/2019 в «Астон Виллу»). Его контракт с «Челси» действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Абрахама в € 40 млн.
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