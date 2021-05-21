Сборная России показала, как прошёл первый день сборов перед Евро-2020
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Сборная России показала, как прошёл первый день сборов перед Евро-2020. Пресс-служба национальной команды выпустила специальный ролик, посвящённый этому событию. В нём был показан процесс приезда футболистов, а также первые тренировки.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей Евро-2020, в том числе Бельгия — Россия и Финляндия — Россия.
Новость по темеСборная России начала подготовку к Евро-2020
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