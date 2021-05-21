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Рыжиков: возглавил бы «Красаву», даже если бы позвали помощником в «Рубин»

Рыжиков: возглавил бы «Красаву», даже если бы позвали помощником в «Рубин»
Сергей Сорокин
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Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал о своём желании работать главным тренером.

«Если бы передо мной возник выбор: возглавить «Красаву» или стать помощником главного тренера «Рубина», я бы согласился на самостоятельную работу даже в новом проекте. Каким бы ни был статус клуба, куда я мог бы пойти в теории даже вторым тренером, мне важнее работать самому.

Ближе к концу игровой карьеры я понимал, что мне очень интересно заниматься тренерской работой. Причём мне важно работать главным: не помощником, не тренером вратарей. С годами я только укреплялся в своём желании. Я не боюсь неудачи, но у меня есть ощущение, что всё на этом поле у меня сложится хорошо.

В детстве я, если честно, считал неисполнимой мечтой игру в Лиге чемпионов. Но шаг за шагом удалось дойти до такого уровня, стартовав с областного футбола. В тренерской работе я хотел бы повторить свой игроцкий уровень. Конечно, есть мечта когда-нибудь возглавить «Рубин», но ко всему надо будет двигаться шаг за шагом. Посмотрим, что из этого получится», — цитирует Рыжикова Metaratings.

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