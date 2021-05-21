Артета — о полузащитнике «Ньюкасла», забившем в 6 матчах подряд: он вернётся в «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о ситуации с полузащитником «канониров» Джозефом Уиллоком, который выступает за «Ньюкасл Юнайтед» на правах аренды. Хавбек забил в шести матчах английской Премьер-лиги подряд. 19 мая 21-летний футболист принёс «сорокам» победу в игре с «Шеффилд Юнайтед» (1:0).
«Он точно вернётся в «Арсенал». У него контракт, он будет здесь. Я очень рад, что у него так здорово всё складывается, учитывая его потенциал. Очень хорошо, что он решил отправиться в другую команду и получить новый опыт. Он просто прекрасно использовал эту возможность. Уиллок вернётся к нам, мы побеседуем и примем решение о его будущем.
В тренерском штабе «Ньюкасла» им очень довольны. Мы же невероятны рады, что он стал ключевой фигурой и помог команде достичь своих целей», — приводит слова Артеты Goal.
Уиллок провёл 20 матчей в нынешнем розыгрыше АПЛ и забил 7 голов.
- 21 мая 2021
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