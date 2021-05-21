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Врач сборной России: Мухин играл в «Локомотиве» через боль

Врач сборной России: Мухин играл в «Локомотиве» через боль
Максим Пахомов
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Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии полузащитника «Локомотива» Максима Мухина.

«В протоколе УЕФА чётко прописано, что любая вакцинация не освобождает от ПЦР тестирования. Думаю, больше, чем у половины сборной (не только у футболистов, а включая персонал) титр антител сейчас повышен. Многие переболели, у кого-то титр снизился, у кого-то сохраняется высоким.

Что касается Мухина, то он на протяжении двух недель играл в «Локомотиве» через боль, в финале Кубка тоже испытывал выраженный дискомфорт — но молодец, вышел и сыграл. Мы на связи с врачами клуба. После этого он прибыл в наше расположение, на протяжении пяти дней занимался с нашим реабилитологом Игорем Степановым. Сейчас проблем нет. Тогда речь шла о воспалении одного из сухожилий, но сейчас его участию в сборе ничего не угрожает», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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