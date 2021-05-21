«Сафонов давно в общей группе, у Джанаева травма». Врач сборной России – о вратарях

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии вратарской линии перед Евро-2020.



«У Сафонова была неприятная мышечная травма, но сейчас речь о его проблемах не идёт. Он давно тренируется в общей группе без ограничений, по тестам никаких проблем нет. Контроль за состоянием и восстановлением происходит ежедневно, его здоровью ничего не угрожает, рецидива не будет.



Сослан Джанаев пропускает сбор из-за травмы — она не очень значительная, но неприятная. Было принято решение не форсировать лечение, мы в курсе, как он восстанавливается, в «Сочи» его здоровью ничего не угрожает. Травма у него скорее перегрузочная, где-то чуть-чуть недооценили влияние этой травмы на влияние матчей. Но с Сосланом всё будет хорошо», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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