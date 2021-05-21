Врач сборной России рассказал о проблеме Антона Заболотного

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов высказался о проблеме со здоровьем у нападающего Антона Заболотного.
«Полностью футболист не может быть здоров, у всех есть жалобы. Где-то что-то потягивает, но в настоящее время все в общей группе. Антон Заболотный работает с небольшими ограничениями, но активных жалоб у него не было. Он проходил обследования, у него была выявлена проблема одной из мышц таза. Конечно, никто не будет подвергать риску здоровье спортсмена. Мы регулярно тестируем Антона, больших проблем не видим. Мы в контакте с руководством ЦСКА. В Австрию все улетаем в хорошем настроении.
Сегодня был бип-тест, его будут сравнивать с тестом прошлого сбора. Также было измерение роста, веса, состава тела и анализ крови. Мы получили почти всё, что хотели. Потихонечку всех подведём. Главный тренер сказал, что ключевым моментом является не форсирование, а то, чтобы ребята смогли полноценно подготовиться с минимальным количеством повреждений», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 21 мая 2021
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