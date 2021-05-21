Райола предложил «Барселоне» продать тер Штегена и бесплатно подписать Доннарумму

Футбольный агент Мино Райола предложил «Барселоне» подписать вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму, сообщает AS. Сине-гранатовые смогут заключить контракт с голкипером, который будет находиться в статусе свободного агента. Райола предложил президенту «Барселоны» Жоану Лапорте продать нынешнего вратаря клуба Марка-Андре тер Штегена.



Джанлуиджи Доннарумма является воспитанником «Милана» и выступает за основную команду с 2015 года. В нынешнем сезоне вратарь провёл 47 матчей, пропустил 54 мяча и 14 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт голкипера с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость вратаря в € 60 млн.

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