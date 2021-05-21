Гарет Бэйл намерен завершить карьеру в 2022 году, проведя последний сезон в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл, выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм Хотспур», раздумывает над скорым завершением профессиональной карьеры, сообщает AS.



По информации издания, футболист в разговоре с партнёрами по команде не скрывает, что намерен летом вернуться в «Королевский клуб», доработать до конца контракт, истекающий в 2022 году, а затем повесить бутсы на гвоздь. На тот момент ему будет 33 года.



В настоящее время Бэйл полностью сконцентрирован на предстоящем чемпионате Европы — 2020, где ему предстоит выступить в составе сборной Уэльса. Аренду в «Тоттенхэм» Гарет рассматривал в качестве возможности набрать форму перед турниром.



Бэйл перешёл из «Тоттенхэма» в «Реал» в 2013 году за € 101 млн. В 2020 году валлиец вернулся в английский клуб на правах аренды. В нынешнем сезоне форвард провёл 19 матчей в английской Премьер-лиге, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

Новость по теме Агент Бэйла: говорил «Тоттенхэму», что нужно относиться к Гарету как к Месси или Роналду

Видеообзор победы «Тоттенхэма» с хет-триком Бэйла: